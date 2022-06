Giugliano, alla scoperta dell'avversaria in finale: la Recanatese

Vigilia della finale della Poule Scudetto. Allo Stadio Stefano Lotti di Poggibonsi, nel big match di domani, sarà assegnato il titolo di Campione d’Italia di Serie D per la stagione 2021/22. Dopo una spettacolare cavalcata, il Giugliano di Giovanni Ferraro dovrà superare l’ultimo ostacolo: davanti ci sarà la Recanatese di Giovanni Pagliari. I giallorossi, reduci dal successo in extremis nel segno di Sbaffo allo Stadio Silvio Piola contro il Novara, sono stati protagonisti di un ottimo cammino in campionato. Vincitori del Girone F - dov’erano presenti anche le campane Matese e Aurora Alto Casertano - i marchigiani hanno piena intenzione di laurearsi i migliori della categoria.

Il percorso nel Girone F

Campionato altamente equilibrato, chiuso tuttavia con un margine di nove lunghezze sulla prima inseguitrice. La Recanatese ha conquistato 68 punti in 34 partite disputate, distanziandosi dal Trastevere che ha terminato l’annata sul secondo gradino del podio. Venti sono le vittorie ottenute dai Leopardiani, ben otto i pareggi e sei le sconfitte rimediate. Non è stata la miglior squadra per rendimento casalingo (è la Sambenedettese ad aggiudicarselo, ndr), maggiore è il bilancio in trasferta con 35 punti guadagnati contro i 33 tra le mura amiche. La squadra di Pagliari, d’altra parte, ha concluso col miglior attacco (69 gol fatti, ndr) e con la miglior difesa (23 reti subite, ndr) nel Girone F.

Il Gruppo 2 e Alessandro Sbaffo

Nel Gruppo 2 della fase riservata ai vincitori, la Recanatese si è imposta con un successo e un pareggio nel triangolare. Il 2-1 sul San Donato all’esordio ha spianato la strada verso la semifinale, il 2-2 col Rimini ha confermato l’accesso alla final four. Battuto il Novara di misura al Piola, i giallorossi saranno i prossimi avversari del Giugliano. Ferraro ha già messo in guardia i suoi, l’uomo più pericoloso è sicuramente Alessandro Sbaffo. Il trequartista classe 1990, protagonista anche in Piemonte qualche giorno fa, è stato autore di 26 gol in 39 apparizioni stagionali con la casacca dei marchigiani. Numeri impressionanti per un calciatore che non nasce centravanti.

Il programma della finale

La finale tra Recanatese e Giugliano si disputerà mercoledì 15 giugno alle ore 17.00. La sfida, regolarmente a porte aperte, andrà in scena allo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi.