Giugliano, obiettivo stadio per la Serie C. Il sindaco di Avellino, Festa: "Pronti ad ospite i gialloblù al Partenio"

Testa rivolta al presente e sguardo proiettato al futuro. Il Giugliano, a poche ore dalla finalissima della Poule Scudetto contro la Recanatese, sta continuando la preparazione in campo sotto la guida attenta di Giovanni Ferraro e del suo staff. La società, in attesa di chiudere la stagione con un'altra soddisfazione, si sta guardando attorno per la questione stadio in virtù della partecipazione alla prossima Serie C. I gialloblù, tagliato il traguardo del professionismo, dovranno risolvere la vicenda relativa all'impianto: lo Stadio Alberto De Cristofaro, infatti, necessita di importanti interventi di adeguamento per ospitare le gare interne della prossima stagione.

In attesa di conoscere eventuali sviluppi sull'ammodernamento, si valuta l'ipotesi di disputare le prime partite casalinghe distante dalla città. Tra le soluzioni spunta anche il Partenio-Lombardi di Avellino, sede del club biancoverde. Il primo cittadino irpino, Gianluca Festa, come raccolto da AvellinoToday, ha aperto le porte al Giugliano: "Stamattina, ho firmato la licenza d'uso per l'Us Avellino. Per quanto riguarda le morosità e il possibile contenzioso, sembra che tutto sia stato risolto, sia dal punto di vista dei tributi, rispetto a un'interlocuzione con il dirigente Marotta, sia dal punto di vista degli altri tributi, per i quali si stanno definendo le somme. In questo modo, noi otterremo ciò che ci è dovuto e l'Us Avellino quello che dovrà avere. Giugliano? Ci sono stati dei contatti. A casa nostra, non si potrà mai dire che una società non disputerà un torneo, soprattutto di C. Così come accaduto per la Turris e per la Casertana, consentiremo al Giugliano di giocare qui le partite casalinghe".