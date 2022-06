Giugliano e Recanatese si affrontano nella finale della Poule Scudetto: definito l'orario e la sede della sfida

L'1-2 allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni ha spedito il Giugliano alla finalissima della Poule Scudetto. Archiviata la vittoria contro il Sangiuliano, la squadra di Giovanni Ferraro affronterà la Recanatese reduce dal successo esterno sul campo del Novara. Il big match per assegnare il titolo di Campione d’Italia Serie D per la stagione 2021/22 si disputerà mercoledì 15 giugno alle ore 17.00. La sfida, regolarmente a porte aperte, andrà in scena allo Stadio Comunale Stefano Lotti di Poggibonsi. Come comunicato dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai tifosi gialloblù è stata riservata la Gradinata ospite dell'impianto con ingresso in Via Marmolada: il costo del tagliando sarà di 10€. Per i non residenti in Campania, dietro esibizione di documento d’identità, è riservato il settore Tribuna Laterale Coperta. Il costo del biglietto, in questa circostanza, sarà di 15€. Sara possibile acquistare il tagliando della gara solo ed esclusivamente attraverso il circuito online e/o i punti vendita cittadini Go2. La prevendita per entrambe le tifoserie terminerà tassativamente nella giornata di martedì 14 giugno alle ore 19:00. Non sarà effettuata la vendita dei biglietti presso i botteghini dello stadio Comunale Stefano Lotti. I bambini da 0 a 14 anni entreranno gratis.