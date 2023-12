Il Real Casalnuovo non va oltre il pari, con il San Luca termina 1-1

Il Real Casalnuovo torna in campo due settimane dopo la vittoria contro l'Acireale e raccoglie un punto contro il San Luca nella gara valida per il diciottesimo turno del girone I. La squadra di Raffaele Esposito, in lotta nella zona playoff della classifica, rallenta contro la compagine giallorossa, arrivata allo stadio Iorio alla ricerca di un bottino per il traguardo salvezza. Tuttavia, il team granata fa registrare l'ottavo risultato utile consecutivo. Padroni di casa subito in vantaggio con una rete messa a segno da Vivacqua dopo pochi secondi dal calcio d'inizio: il numero 94 ringrazia Reginaldo per il suggerimento e con un tiro a giro sblocca il risultato. La risposta degli ospiti è immediata con il pareggio di Giampaolo che non sbaglia davanti a Rossi. La formazione napoletana va a caccia della seconda marcatura, ma le occasioni di Reginaldo, Piga e Carnevale sfumano. In chiusura di primo tempo l'undici di Mancini si rivede con una conclusione di Diarra da due passi, l'estremo difensore locale para in due tempi. Lo spartito nella ripresa non cambia, i granata premono sull'acceleratore alla ricerca del gol mentre il San Luca regge e sfiora il colpaccio con Pipicella nel finale. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio, allo stadio Iorio è 1-1. Il Real Casalnuovo viene agganciato a quota 29 punti dalla LFA Reggio Calabria, protagonista di un blitz sul terreno di gioco della Sancataldese. Mercoledì si torna di nuovo in campo: i ragazzi di Esposito saranno di scena a Siracusa, nel fortino della seconda della classe.

Il tabellino

Real Casalnuovo: Rossi, Piga, Dicorato, Croce, Ruggiero (46' Pinna), Reginaldo, Carnevale, Sosa, Bonavita, Sgambati (63' Camorani), Vivacqua. A disp.: Vigorito, Castellano, Morra, Bucolo, Sarno, Buchicchio, Cannavaro. All.: Esposito

San Luca: Mittica, Calderone (56' Pino), Diarra, Pipicella, Raso (86' Murdaca), Fiumara, Pezzati, Mazzone, Caligiuri, Giampaolo (66' Ficara), Romero. A disp.: Iannì, Gatto, Cataldo, Marte, Pelle, Diallo. All.: Mancini

Arbitro: Ravara di Valdarno

Marcatori: 1' Vivacqua (RC), 9' Giampaolo (SL)

Ammoniti: Reginaldo (RC), Pezzati (SL), Calderone (SL), Pelle (SL), Mazzone (SL)