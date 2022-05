Promozione - Ecco le cinque qualificate, Rione Terra ancora in campo: il regolamento degli spareggi

Fase calda della competizione, gli spareggi nell'ambiente Promozione sono giunti a un punto cruciale. Dopo la straordinaria impresa del Rione Terra nel Girone C (eliminate Oratorio Don Guanella Scampia e Quartograd) e l'uscita anticipata del Cimitile nel Girone B, si entra nel vivo del torneo. Per determinare l'unica società che acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Eccellenza 2022/2023, saranno disputate le gare in base alla classifica determinata sulla base dei seguenti criteri come comunicati dal Comitato Regionale Campania:

"a) migliore posizione di classifica;

in caso di uguale posizione di classifica, si terra? conto, nell’ordine:

1) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”;

2) del miglior quoziente tra "differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato/gare valide giocate”;

3) miglior quoziente tra “maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/gare valide

giocate”;

4) del sorteggio, che sara? eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle societa? interessate

Classifica tra le cinque societa? qualificate, nell’ordine:

migliore posizione di classifica;

maggior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate” ;

del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra a) e b), con a) differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; b) numero delle gare giocate;

maggior quoziente, determinato dalla divisione tra a) e b): con a) numero di reti segnate nell’intero Campionato; b) numero delle gare giocate".

Tabella

1) Givova Capri Anacapri, posizione 2°, Punti a)/b) 2,231;

2) Solofra Calcio, posizione 2°, Punti a)/b) 2,192;

3) Centro Storico Salerno, posizione 2°, Punti a)/b) 2,115;

4) Rione Terra, posizione 3°, Punti a)/b) 2,000;

5) Cellole Calcio, posizione 3°, Punti a)/b) 1,846.

Modalità

Le società in prima, seconda e terza posizione di graduatoria tra le cinque qualificate (anche a seguito della compilazione della classifica avulsa) si qualificheranno in modo diretto al Secondo Turno delle gare di spareggio. Sara? disputata una partita di spareggio tra le societa? quarta e quinta classificate e si giocherà sul campo della societa? in migliore posizione di classifica. Dunque, allo Stadio Chiovato andrà in scena Rione Terra-Cellole. In caso di parità si disputeranno i tempi supplementari, ma non i calci di rigore. Come annunciato dalla LND:

"Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui in precedenza, in caso di parita? di punteggio, sara? considerata vincente la societa? in migliore posizione di classifica, a conclusione della stagione regolare, o la societa? che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei richiamati criteri.

Le societa? rimaste formeranno due abbinamenti e disputeranno un’unica gara, sul campo della societa? in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), come segue:

abbinamento 1: la societa? in migliore posizione di classifica tra le altre quattro rimaste (migliore seconda tra le cinque) qualificate contro la societa? in peggiore posizione di classifica (ovvero quella che si qualifica tra la quarta e la quinta delle cinque societa?; la gara sara? disputata in casa della societa? in migliore posizione di classifica;

abbinamento 2: le due societa? rimaste, (ovvero la seconda e la terza, tra le cinque qualificate quali seconde).

In caso di parita?, al termine di ognuna delle due gare di cui agli abbinamenti 1 e 2, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei tiri di rigore.

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 1 e 2, in caso di parita? di punteggio, sara? considerata vincente la societa? in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione dellastagione regolare, o la societa? che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei criteri.

Le due societa? vincenti o considerate vincenti, le gare, di cui agli abbinamenti 1 e 2, disputeranno una gara unica in casa della societa? in migliore posizione di classifica tra le due.

In caso di parita?, al termine della gara di cui innanzi, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari ed eventualmente dei tiri di rigore.

La societa? vincente la gara di cui innanzi, acquisira? il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2022/2023".