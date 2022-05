Promozione Campania/Girone B - Si ferma la corsa del Cimitile: il Solofra si impone nel playoff con Catalano

Si chiude l'avventura del Cimitile all'interno del playoff di Promozione. Il Girone B riserva la finale del raggruppamento, prima degli spareggi con le altre avversarie. I ragazzi di Angelantonio Galluccio fanno visita al Solofra di Rocco Fiume. E gli irpini si impongono tra le mura amiche dello Stadio Gallucci con la rete di Catalano.

Il primo affondo della partita si registra già al 10' con Salvato che entra in area di rigore e libera la conclusione in diagonale: la sfera sfila sul fondo. Risponde Marulli con un tiro deviato da D'Amico. Il primo tempo non regala troppe emozioni, la paura di scoprirsi e perdere prende la scena. La frazione iniziale va in archivio sul punteggio di 0-0. Ad avvio ripresa, il Solofra sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, De Riggi deve compiere un miracolo su un colpo di testa ravvicinato. La ribattuta premia Catalano che al 51' fissa il vantaggio dei padroni di casa. A metà del secondo tempo i locali vanno vicini al raddoppio. Un errore di De Riggi e l'acrobazia di Zoppino non modificano il parziale. Una chance clamorosa arriva alla mezz'ora con Cataldo che calcia dall'interno dell'area di rigore: De Riggi respinge. Sulla respinta, Di Benedetto non trova il tap-in. Nel finale, brivido per gli uomini di Fiume su un palo colpito da Falco. Al triplice fischio festeggia il Solofra, mentre il Cimitile esce dalla mini-competizione.

Il tabellino

Solofra: D'Amico, De Maio (46' Cataldo), Lettieri (82' Penna), Catalano, Esposito, Zoppino, Rapolo, Jerreh (65' Minopoli), Di Benedetto (82' Pappalardo), Salvato (87' Spina), Di Filippo. A disposizione: Amendola, Guarino, Di Grezia, Cascone. Allenatore: Rocco Fiume

Cimitile: De Riggi, Esposito, Grasso, Padovani (61' Alfieri), Visone (75' Ricchiuti), Corcione, Coppola, Aprea, Borrelli, Di Meo, Marulli (69' Falco). A disposizione: Cerciello, Canzanella, D'Onofrio, De Falco, Piscicelli, Genovese. Allenatore: Angelantonio Galluccio

Arbitro: Michele Aprile (Caserta)

Assistenti: Vincenzo Ferrara (Castellammare di Stabia) e Antonio Cafisi (Nocera Inferiore)

Marcatori: 51' Catalano (S)

Ammoniti: Padovani (C), Esposito (C), Minopoli (S), Zoppino (S)