Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra si aggiudica il passaggio del turno: schiacciato il Quartograd col poker

Un Rione Terra da brividi schianta il Quartograd allo Stadio Simpatia e si prende la finale dei playoff del Girone C di Promozione. Sul rettangolo verde di Pianura va in scena il confronto tra la truppa di Vincenzo Longobardi e la brigata di Gennaro Monaco, reduce dalla vittoria contro l'Oratorio Don Guanella Scampia. Agli ospiti serve un solo risultato per passare il turno: vincere e alimentare il sogno Eccellenza. Due risultati su tre per i padroni di casa, decisi a strappare la qualificazione.

Partenza arrembante per il Rione Terra che al 4' sblocca il risultato. Stacco aereo di Granata sugli sviluppi di un corner battuto da Carandente e sfera nel sacco. l Quartograd reagisce con un gran tiro di Mario Polverino da fuori area, ma il palo gli nega il pareggio. Scampato il pericolo, gli ospiti tornano a pungere al 23' con la rete di controbalzo di Gallo. La replica dei locali è una conclusione di Ventre sventata da Navarra. I ragazzi di Longobardi sono sfortunati, poco dopo un nuovo palo nega la gioia a Emanuele Polverino. Gli ospiti premono sull'acceleratore e calano il tris prima dell'intervallo: lesto anticipo di Barletta a centrocampo su Manzo e palla a sinistra per Carandente che rientra sul destro e batte per la terza volta Del Giudice. Da segnalare, inoltre, l'espulsione di Manzo. Nel finale di partita trova la gloria anche Lucignano con una deviazione volante sulla punizione laterale battuta da Cirino. Il colpo esterno permette dunque al Rione Terra di accedere alla fase successiva dei playoff.

Il tabellino

Quartograd: G. Del Giudice, Bruno (D. Del Giudice), D’Ascia (E. Polverino, poi Gaveglia), Guitto (Di Falco), Angieri, Ursomanno, Ventre, Imbriani, Manzo, M. Polverino (Rizzo), Parisi. Allenatore: Longobardi

Rione Terra: Navarra, Larucci, Barletta, Cirino, Capogrosso, Gallo (Illiano), Lanuto (Scherillo), Granata (Ranieri), Marasco (Grieco), Carandente (Testa), Lucignano. Allenatore: Monaco

Arbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore

Marcatori: 4′ Granata, 23′ Gallo, 40′ Carandente, 90′ Lucignano

Ammoniti: Manzo, Ventre, M. Polverino, Angieri, Bruno, E. Polverino, G. Del Giudice, D’Ascia, Rizzo, Ursomanno, D. Del Giudice (Q), Granata, Marasco, Navarra (RT)

Espulso: Manzo (Q)