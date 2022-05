Euforia Rione Terra per la vittoria nel playoff. Mister Monaco: "Prestazione gratificante e giornata fantastica"

Un successo straordinario che certifica la crescita dell'ambiente e le ambizioni del gruppo. La rivelazione stagionale, il Rione Terra di Gennaro Monaco, schianta il Quartograd di Vincenzo Longobardi nella finale playoff dedicata al Girone C di Promozione. Una vittoria netta, col risultato rotondo: 0-4 in favore degli azzurri allo Stadio Simpatia di Pianura. Lucignano e compagni staccano il pass e accedono alla fase successiva della competizione dove affronteranno il Cellole.

Il tecnico, al termine della sfida, è intervenuto ai microfoni del club: "Sono sempre stato fiducioso, positivo. Questo mio carattere l'ho trasmesso ai ragazzi che hanno recepito e hanno fatto un miglioramento tecnico/tattico importante. È stata una prestazione bellissima, è sempre gratificante per l'allenatore. Schema sul gol? Avevo previsto un allenamento sul campo Simpatia, abbiamo preparato i calci piazzati perché queste gare si sbloccano così. Ho chiamato lo schema perché i ragazzi mi seguono e abbiamo ottenuto grandi risultati così. È stato un gioco corale e una giornata gratificante. È stato qualcosa di fantastico, non immaginavo una prova encomiabile come questa. Battere una grande squadra come il Quartograd e fare quattro gol è stato strepitoso. Ero teso perché ho dormito poco, ho pensato molto a questa partita. In campionato ci hanno battuti due volte, ho messo tanta passione per portare questi ragazzi a un livello così alto. Cellole? Grandissima squadra".

L'autore del secondo gol, Francesco Gallo, ha così commentato: "L'ambiente è molto importante, mi hanno sempre fatto sentire a casa dai primi allenamenti. Lo spogliatoio è unito, compatto e siamo una famiglia. Ci divertiamo, andiamo in campo e diamo il massimo. I risultati arrivano, col Quartograd è stata una partita temuta e voluta. È stato un riscatto, sono felice".