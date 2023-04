Promozione Campania - Playoff e playout al via: il programma del weekend

Stagione regolare di Promozione in archivio, il weekend aprirà le porte agli spareggi nelle parti alte e basse della classifica. Nel Girone A, la Neapolis non disputerà il primo turno dei playoff, avendo un distacco superiore di dieci punti sulla quinta classificata, il Vitulazio. La squadra seconda della classe affronterà nel secondo turno la vincente di Sessana-Rione Terra, in campo sabato 29 aprile. In ottica retrocessione, nessuna napoletana sarà impegnata nel raggruppamento: la Nuova Napoli Nord conserva il titolo in categoria, mentre la Puteolana 1909 disputerà il prossimo torneo di Prima Categoria.

Nel Girone B, il Cercola vola direttamente alla seconda fase dei playoff, le Foxes attenderanno il verdetto del match tra Frattamaggiore e Agerola, attese dal confronto dello Stadio Ianniello nel pomeriggio di sabato. Anche per il Quartograd sarà Prima Categoria: i flegrei, penultimi e con uno svantaggio importante rispetto al San Vito Positano, non disputeranno i playout come da regolamento e retrocedono assieme alla Vis Frattaminorese. Lo spareggio sarà tra Virtus Vesuvio Ottaviano e San Sebastiano al Comunale. Nel Girone C, la gara tra Cimitile e A.C. Ottaviano non sarà giocata in ragione del distacco in classifica tra la seconda e la quinta classificata superiore a dieci punti. I granatieri accedono direttamente al secondo turno.

Programma partite del weekend

Playoff

Sessana-Rione Terra, sabato 29 aprile ore 16.30 Stadio Ernesto Prassino

Frattamaggiore-Agerola, sabato 29 aprile ore 17.00, Stadio Ianniello

Playout

Virtus Vesuvio Ottaviano-San Sebastiano, sabato 29 aprile ore 16.30 Stadio Comunale