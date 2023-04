Promozione Campania/Girone C - Il Cimitile pensa alla finale playoff, campionato in archivio per San Vitaliano e Ottaviano

Successo interno per il Cimitile nella gara, valida per la trentesima ed ultima giornata del Girone C di Promozione, contro il San Vitaliano. Davanti a una cornice di pubblico importante, con oltre 500 persone allo Sporting Club, i granatieri s’impongono con le reti di Raiola e Barbarello. La squadra di Galluccio chiude al secondo posto in classifica e accede alla finale playoff, dove affronterà la vincente tra Castelpoto e Forza e Coraggio. I gialloblù chiudono distanti dalla zona calda, con la salvezza assicurata. Pari e patta tra Sporting Pietrelcina e Ottaviano: al gol di D’Andrea risponde Sheriff.

I risultati

Cimitile-San Vitaliano 2-0

Sporting Pietrelcina-Ottaviano 1-1

I verdetti del Girone C

Cimitile in finale playoff