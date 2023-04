Promozione Campania/Girone B - I risultati dell'ultima giornata e i verdetti definitivi: Cercola in finale playoff, spiccano due spareggi

Ultima giornata del campionato di Promozione, è tempo di verdetti nel Girone B. Il Santa Maria la Carità, sicuro del salto di categoria da diverse settimane, vince anche il turno conclusivo contro il Punto di Svolta. Bellissima quanto avvincente partita allo Stadio Comunale, con la squadra di Durazzo che si assicura altri tre punti. Dopo un primo tempo equilibrato, chiusosi con il botta e risposta, nella ripresa le Aquile dilagano e chiudono sul punteggio di 5-3. Il Frattamaggiore scivola sul campo del Barano: i nerostellati terminano al terzo posto e saranno impegnati nel Primo Turno dei playoff, gli isolani agguantano la salvezza diretta. Furia Agerola contro il fanalino di coda Vis Frattaminorese: vittoria in goleada per la quarta forza del campionato. Il Cercola esce sconfitto dalla trasferta sul campo del Sant’Anastasia, ma vola direttamente in finale playoff: decide la rete di Maresca. Brutto stop per l’Oratorio Don Guanella Scampia, il San Sebastiano ne segna tre e pensa già allo scontro diretto nel playout con la Virtus Vesuvio Ottaviano. Chance sprecata per le Foxes che pareggiano con il San Vito Positano: Ilardi sblocca su rigore al 53’, Pommella fa 1-1 allo scadere e salva i giallorossi. Il Terzigno regola l’Isola di Procida con le marcature di Borriello e Carrella.

I risultati

Agerola-Vis Frattaminorese 13-0

Barano-Frattamaggiore 3-2

San Sebastiano-Oratorio Don Guanella Scampia 3-0

Sant’Anastasia-Cercola 1-0

Santa Maria la Carità-Il Punto di Svolta 5-3

Terzigno-Isola di Procida 2-0

Virtus Vesuvio Ottaviano-San Vito Positano 1-1

Quartograd-Viribus domenica 23 aprile ore 16.30

I verdetti del Girone B

Santa Maria la Carità in Eccellenza

Cercola in finale playoff

Frattamaggiore-Agerola in semifinale playoff

Virtus Vesuvio Ottaviano-San Sebastiano al playout

Quartograd retrocesso in Prima Categoria

Vis Frattaminorese retrocessa in Prima Categoria