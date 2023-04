Promozione Campania/Girone A - Neapolis e Rione Terra ai playoff. Vince la Virtus Afragola, Nuova Napoli Nord e Boys Caivanese ko

Cala il sipario sul Girone A di Promozione. La Neapolis sorride all’ultima giornata del campionato: 4-1 alla Sanciprianese. Il poker fa chiudere ai grigio-oro la stagione regolare con il ventunesimo successo, adesso ci sarà la finale playoff da affrontare. Per Catena e compagni ci sarà la vincente di Sessana-Rione Terra. I gialloblù, terza in graduatoria, espugnano il rettangolo verde della Boys Caivanese: al Papa di Cardito decide la doppietta di Marraffino intervallata dal gol di Lanzillo. Il team flegreo cala il tris al Vitulazio: la doppietta di Lucignano e la rete di Improta ribaltano l’iniziale vantaggio di Quaranta. La Virtus Afragola ottiene i tre punti in trasferta nella dimora del Terano. Nella ripresa, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Fusco, Varese salta più in alto di tutti e di testa batte Mesolella. Botta e risposta tra la retrocessa Puteolana 1909 e il Micri, la Nuova Napoli Nord perde 5-2 sul campo del Casal di Principe ma è salva.

I risultati

Boys Caivanese-Sessana 1-2

Casal di Principe-Nuova Napoli Nord 5-2

Neapolis-Sanciprianese 4-1

Puteolana 1909-Micri 1-1

Rione Terra-Vitulazio 3-1

Teano-Virtus Afragola 0-1

I verdetti del Girone A

Neapolis in finale playoff

Sessana-Rione Terra in semifinale playoff

Puteolana 1909 retrocessa in Prima Categoria