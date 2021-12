Promozione Campania/Girone D - Vittorie interne per Massa Lubrense, Givova Capri Anacapri e Santa Maria la Carità

Il Girone D di Promozione è giunto al dodicesimo turno. La giornata apre i battenti con ben tre impegni in programma. Il Massa Lubrense, capolista della competizione, ospita il San Sebastiano al Cerulli. Il Givova Capri Anacapri accoglie l'Atletico Pagani al San Costanzo. Il Santa Maria la Carità attende la Viribus allo Stadio Comunale.

È una vittoria roboante quella dei nerazzurri che si affermano sui vesuviani con una netta manita. Cinque gol messi a segno dalla compagine costiera che consolida il primato e, in attesa dell'appuntamento del San Vito Positano, allunga in graduatoria con un margine di dieci lunghezze dalla prima inseguitrice. È un dominio fin dalle battute iniziali con D'Esposito che sblocca il risultato: il capitano si infila tra le maglie avversarie e porta in vantaggio i suoi con un tiro preciso. Tra il 23' e il 24' il Massa Lubrense raddoppia con Marino e cala il tris con Vanacore. Poco prima dell'intervallo arriva il poker di Mastellone. Il secondo tempo regala la manita con la firma di Vacca.

Poker degli azzurri nel confronto con la compagine salernitana. Isolani che trovano il vantaggio dopo venti secondi di gioco con Iovino che approfitta di uno spunto di Pezzullo e sigla l'1-0. Gli ospiti vanno in tilt e, su imbucata di Esposito, Principe sfrutta il varco giusto per siglare il raddoppio. Il Givova sfiora il tris con un palo colpito da Giliberti. La retroguardia di Staiano subisce il ritorno avversario con il gol di capitan Somma al 38'. Una rete che accorcia le distanze, ma che consente ai padroni di casa di non abbassare la guardia. Nel corso del secondo tempo, Santarpia prima e Palmiro Esposito dopo firmano il poker definitivo.

Tre gol nel segno di bomber Farriciello per la compagine di Durazzo che infligge una dura lezione ai ragazzi di Pezzella. Il Santa Maria la Carità vince con la tripletta dell'attaccante, in giornata di grazia. A nulla è valso il timbro di Marotta, su suggerimento di Russo, per il momentaneo pareggio. Punti chiave per l'organico locale che fa valere il fattore campo e si proietta nella zona nobile della classifica.