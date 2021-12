Promozione Campania/Girone C - Troppo Sporting Club Ercolanese per il San Francesco: hurrà granata con sette reti

Secondo posto momentaneo in attesa della risposta della Vis Frattaminorese. Lo Sporting Club Ercolanese, dopo il pareggio nel turno precedente proprio contro la compagine gialloblù, affronta il San Francesco allo Stadio Raffaele Solaro. Un impegno che mette davanti due formazioni con ambizioni differenti. I padroni di casa sono in lotta per la parte alta della classifica mentre gli ospiti cercano punti chiave per lasciare la zona bassa.

Va in scena un confronto senza storia. La prima occasione, tuttavia, è per gli ospiti con Ronga che, al quarto d'ora, colpisce di testa e manda la sfera a lato di poco. Il fanalino di coda è insidioso anche al 20' con una conclusione di Fiorillo direttamente da calcio piazzato. Il sussulto dei granata arriva soltanto al 25' con la punizione rasoterra di Mosca parata da Schiano. Segue un tiro a giro di Sannino che risulta largo. Alla mezz'ora Gargiulo svetta e non inquadra lo specchio. Al 41' Davide Di Micco chiama in causa l'estremo difensore con un tentativo ad effetto. Il numero dieci ci riprova, ma l'esito è simile al precedente. Al duplice fischio è 0-0 al Solaro.

L'Ercolanese si scrolla la pressione ed entra dagli spogliatoi con un piglio diverso. Davide Di Micco accelera e viene steso in area, dal dischetto si presenta Mosca che non sbaglia. Un giro di lancette dopo, i ragazzi di Ignudi restano in dieci per la doppia ammonizione, segnalata come simulazione, per Di Micco. I vesuviani, nonostante l'uomo in meno, approfittano di un errore di Cimmino e firmano il raddoppio con Pezzella. Al 58' Mosca serve Daniele Di Micco che deposita in rete sul palo lontano. Al 60' Sannino riceve da Mosca e scarica un mancino all'incrocio. Granata più tranquilli e cinici rispetto alla frazione iniziale, al 72' Mosca mette a sedere il portiere e firma la manita. Nel finale è Domenico Borrelli con un rigore e una giocata a fissare il 7-0 definito e la doppietta personale.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Buonanno ‘02, Gargiulo (60’ Borrelli Domenico), Cefariello A. (34’ Borrelli Paolo), Carbonaro, Di Dato, Tufano (87 Scarpato ‘04), Di Micco Daniele ‘03 (73’ Formisano), Sannino (61’Rossi), Mosca, Di Micco Davide, Pezzella. A disposizione: Uliano, Caccia, Battilo, Borrelli Domenico, Di Meo ‘01. Allenatore: Ignudi

San Francesco: Schiano, Musella, Cimmino (65’ Romano), Fiorillo, Enrico, Di Vano, Tufo, Accongiagioco (68’ Micillo), Chiarolanza, Ronga (61’ Campagna), Sgulò. A disposizione: De Stasio, D’Ambrosio, De Simone, Di Tota, Osazuwa

Arbitro: Emanuele Rotondo (Frattamaggiore)

Assistenti: Angelo Esposito (Sala Consilina) – Francesco Pio Laezza (Benevento).

Marcatori: 48’ rig., 72’ Mosca, 52’ Pezzella, 58’ Daniele Di Micco, 60’ Sannino, 85’ rig., 91’ Borrelli Domenico

Ammoniti: Gargiulo (E), Accongiagioco, Cimmino (SF)

Espulsi: 49’ Davide Di Micco (E) per somma di ammonizione