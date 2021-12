Promozione Campania/Girone C - Rione Terra dilagante contro la Virtus Afragola, il Sant'Anastasia all'inglese sulla Puteolana

Girone C

Promozione Campania Girone C

Il successo straripante dello Sporting Club Ercolanese e non solo. Il Girone C di Promozione ha riservato altri due impegni importanti per le dinamiche del campionato. La Virtus Afragola ha ospitato il Rione Terra allo Stadio Vittorio Papa, la Puteolana 1909 ha accolto il Sant'Anastasia allo Stadio Vezzuto-Marasco di Monte di Procida.

A Cardito è vantaggio per la formazione locale con il lampo di Bianco. In tre minuti, però, i flegrei ribaltano la situazione e incanalano la partita sul giusto binario. Prima un sussulto di Ianuto e successivamente un colpo di testa di Gallo rimontano i giallazzurri nel primo tempo. Gli ospiti cominciano alla grande anche la ripresa, soltanto i legni della porta salvano i padroni di casa. Gli azzurri crescono e dilagano con Scherillo e Carandente.

Mister Monaco, al termine della partita, ha dichiarato: "Una bella vittoria di cuore e grinta ottenuta dai ragazzi in una partita non facile e contro una buona squadra. Dopo un primo tempo equilibrato nel quale siamo riusciti ad andare sull'1-2, nella ripresa sfruttando anche l'espulsione di Perna, abbiamo gestito bene il match e con due "eurogol" di Scherillo e Carandente abbiamo fatto nostra la contesa e conquistato punti importanti per la classifica. Ora abbiamo il match di Coppa con il Massa Lubrense e poi il Casoria, entrambi al Chiovato, altre due gare da affrontare con concentrazione: stiamo lavorando bene, buono anche l'esordio degli ultimi arrivati, avanti cosi".

Nell'altro match del Girone C, il Sant'Anastasia si è affermato nella tana della Puteolana. Una doppietta di Falco è utile ai vesuviani in chiave d'alta classifica: i biancoblù, con la vittoria odierna, si avvicinano alla griglia playoff. I granata, d'altro canto, incappano in un altro passo falso che coincide con l'ottava sconfitta nella competizione.