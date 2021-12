Promozione Campania - Il punto sul Girone B: il Cimitile batte il Solofra, il San Vitaliano ferma il Gesualdo

Si entra nel vivo della competizione. Il Girone B di Promozione è giunto alla dodicesima giornata del campionato. Le squadre partenopee sono impegnate negli anticipi del sabato pomeriggio. Il Cimitile di mister Galluccio ospita il Solofra nell'incontro per la parte alta della graduatoria. Il San Vitaliano ospita il Gesualdo nel confronto casalingo.

È un primo tempo bloccato quello che va in scena allo Sporting Club di Nola. Soltanto un lampo di Catalano, su suggerimento di Rapolo, cattura l'attenzione della frazione iniziale. Ad avvio ripresa i granatieri partono forte e sfiorano il vantaggio con Coppola. Al 59' Di Meo sblocca il risultato con un calcio di rigore ben trasformato. Gli ospiti accusano il colpo e i padroni di casa raddoppiano. Al 65' Di Meo scodella al centro, sponda di Coppola per Marulli e tiro che inganna D'Amico per il 2-0. Al 76' Penna trova il goal che riapre il match: Dello Russo prova a calciare, una ribattuta finisce tra i piedi del calciatore di Fiume che accorcia.

Rallentano i granata che vengono fermati da una straordinaria prova dei gialloblù. Eppure, la situazione di classifica è fortemente diversa. Il gruppo locale è chiamata a una reazione per dimenticare un girone d'andata tutt'altro che entusiasmante e ricco di alti e bassi. Per gli ospiti, invece, c'è sul piatto una golosa opportunità di agganciare la vetta. Matura un pareggio per 1-1 che permette alle due formazioni di muovere la situazione di classifica. Il San Vitaliano sale a quota dodici punti e resta in piena griglia playout, il Gesualdo acciuffa l'Abellinum al primo posto, ma dovrà attendere l'esito degli avversari impegnati col Carotenuto a una lunghezza di distanza.