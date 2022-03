Promozione Campania/Girone D - Il Givova Capri Anacapri piega il Massa Lubrense: Giliberti decide la sfida

Girandola di emozioni al Campo San Costanzo Germano Bladier. Il Givova Capri Anacapri si prende il big match del ventunesimo turno del Girone D di Promozione e obbliga il Massa Lubrense al primo ko in campionato. Il successo degli isolani tiene, seppur parzialmente, aperto il discorso per quanto concerne l'alta classifica. Si ferma la striscia impressionante di risultati utili consecutivi per i costieri, piegati da una sola marcatura.

Cornice di pubblico importante, c'è il supporto delle grandi occasioni al San Costanzo. Il primo tempo si gioca su ritmi alti, la gara è equilibrata e le fiammate offensive sono sporadiche. Ci pensa Giliberti a sbloccare il risultato al 25': l'attaccante finalizza una manovra iniziata da Buondonno e proseguita dall'onnipresente Solitro. La capolista va alla ricerca immediata del pareggio e alza il baricentro: i padroni di casa non rischiano e Prete non deve compiere parate degne di nota. Ad avvio ripresa, Pezzullo - già ammonito - è sanzionato nuovamente dal direttore di gara. Nonostante l'inferiorità numerica, i locali resistono alle sfuriate degli avversari e aumentano la densità per chiudere gli spazi agli avversari. Poco più tardi, anche il Massa Lubrense resta in dieci e nel finale il Givova Capri Anacapri si divora il raddoppio con Principe.

Il successo odierno fa sognare i tifosi isolani, l'ambiente dovrà prepararsi al delicato impegno in trasferta sul campo dell'Agerola. Per i costieri, invece, è rinviata la festa promozione: i nerazzurri proveranno a rifarsi nella gara interna contro la Viribus nel prossimo weekend.