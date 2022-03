Promozione Campania/Girone C - L'Ercolanese blinda il primato: sbancato il Chiovato, piegato il Rione Terra

Non ha intenzione di fermarsi l'Ercolanese di Carlo Ignudi che batte anche il Rione Terra di Gennaro Monaco a domicilio e conquista tre punti preziosi per la zona alta della classifica. I vesuviani blindano il primato e allungano momentaneamente sul Quartograd, impegnato domani tra le mura amiche nel derby con la Puteolana 1909. Battuta d'arresto per i flegrei allo Stadio Chiovato: tuttavia, complici i risultati delle altre, Marasco e compagni restano in zona playoff.

La prima occasione sul rettangolo verde di Bacoli arriva al 13' con Pezzella che arte veloce dalla destra e serve Davide Di Micco al centro: il numero 10 calcia di prima intenzione, ma l’esperto Navarra risponde presente. Passano due minuti e gli ospiti chiedono un calcio di rigore: presunto tocco di braccio di Del Giudice dopo una respinta di Navarra su conclusione di Ioio. Il duello tra il calciatore vesuviano e il portiere si rinnova al 19': a vincerlo è ancora l'estremo difensore. Non succede più nulla e si va direttamente alla ripresa. Al 54' Lucignano si divora il possibile vantaggio, sbagliando da due passi dalla linea di porta: tiro che si alza ed Ercolanese che ringrazia. Al 61’ si concretizza il vantaggio per i ragazzi di Ignudi. Mosca serve Davide Di Micco che pesca Ioio al centro dell'area: l'attaccante si fa trovare pronto all'appuntamento e deposita nel sacco. Al 74' Mosca raddoppia: il bomber si accentra, supera un avversario e libera un bolide che si infila alle spalle di Navarra. Trentunesima realizzazione in stagione per il centravanti granata, assoluto trascinatore della brigata. Nel finale, da segnalare l'espulsione di Granata per doppia ammonizione.

Il tabellino

Rione Terra: Navarra, Larucci (70' Testa '03), Barletta '03, Granata, Capogrosso, Del Giudice, Scherillo '01 (30’ Grieco '03), Lanuto (75' Illiano '01), Marasco (46' Di Meo Giuseppe), Carandente, Lucignano (65' Ciotola '03). A disposizione: De Bellis '03, Gallo '02, Asaho '02, Cirino. Allenatore: Gennaro Monaco.

S.C. Ercolanese: Uliano, Amoriello '03 (87' Di Meo '01), Carbonaro, Caccia, Pezzella, Cefariello '02, Tufano, Borrelli Paolo, Mosca (75' Campese), Ioio (83' Di Dato), Di Micco Davide (70' Rossi), Cefariello (55' Di Micco Daniele '03). A disposizione: Buonanno '02, Battilo '03, Borrelli Domenico, Caracciolo '01. Allenatore: Carlo Ignudi.

Arbitro: Mennella di Torre del Greco

Marcatori: 61' Ioio, 74' Mosca

Ammoniti: Lanuto, Navarra, Larucci, Granata (RT); Campese, Caccia (E)

Espulso: 85' Granata (RT) per doppia ammonizione