Eccellenza Campania/Girone B - Il Napoli United supera in rimonta l'Albanova: Schinnea e Arrulo in gol

Ventesima giornata del Girone B di Eccellenza. Allo Stadio Alberto Vallefuoco va in scena il confronto tra il Napoli United e l'Albanova. La squadra di Diego Armando Maradona jr., reduce dalla vittoria di misura contro il Sant'Antonio Abate, cerca conferme tra le mura amiche nella sfida con i biancazzurri, in fiducia dopo il poker rifilato al Barano nel turno precedente della competizione.

La partita inizia col guizzo vincente degli ospiti. La formazione di Ciro Amorosetti trova il vantaggio dopo 13' con Lepre. Il capitano approfitta di un pallone vagante, trafigge Maraolo e sblocca il risultato in favore dei casertani. I Leoni alzano il baricentro e si affidano alle giocate offensive di Schinnea e compagni. A metà frazione è una punizione di Ciranna a spaventare la retroguardia ospite, al 25' Severino si oppone alla conclusione di Pelliccia. È il preludio al gol che si materializza alla mezz'ora. Sugli sviluppi di un corner, Schinnea trova il varco giusto: sfera nel sacco e pareggio al Vallefuoco. Nel finale di primo tempo, Santoro è chiamato al miracoloso intervento su Falco. Il match resta divertente altresì nel corso della ripresa. Al 52' è Scarparo a calciare, ma senza inquadrare il bersaglio. Da quel momento sale in cattedra Arrulo che prima accarezza l'idea della rete di testa e poi completa la rimonta con l'incornata al 62'. L'Albanova sfiora il 2-2, il Napoli United va vicino al tris con un piazzato di Ciranna che si infrange sul palo. Nelle battute conclusive, Pastore da una parte e Arario dall'altra provano a modificare il punteggio: al triplice fischio si concretizza il successo per i padroni di casa.

Il tabellino

Napoli United (4-3-3): Maraolo, Scheler, Santoro, Akrapovic, Tomasin, Arrulo, Ciranna (67' Giordano), Pelliccia (76' De Marco), Cittadini (53' Arario), Capellino, Schinnea (53' Navarrete). A disposizione: Giordano D., Pisacane, Diakhaby, Bruno, Barone. Allenatore: Diego Armando Maradona jr

Albanova (4-2-3-1): Santangelo, Iaiunese (66' Auriemma), Severino, Falco, Lagnena, Scarparo, Lepre, De Rosa, Serrano, Ciccone (67' Pastore P. - 92' Romano), Lordi. A disposizione: Mallardo, Roma, Gallo, Pastore A., Barra, Basile. Allenatore: Ciro Amorosetti

Arbitro: Luca Cavalli di Benevento

Marcatori: 13' Lepre (A), 31' Schinnea (NU), 62' Arrulo (NU)

Ammoniti: Scheler, Akrapovic (NU), Scarparo, Falco (A)

Espulsi: 78' Falco (A), 85' Scarparo (A), 92' Severino (A)