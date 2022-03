Promozione Campania/Girone C - Crolla l'Oratorio Don Guanella Scampia sul campo della Puteolana 1909, ok la Virtus Afragola contro il Città di Casoria

Si è conclusa la ventiduesima giornata del Girone C di Promozione. Agli anticipi del sabato è seguita l'importante vittoria col poker da parte della capolista Ercolanese contro la Montecalcio. Non solo l'impegno dei vesuviani nella domenica mattina del calcio dilettantistico. Si prende la scena la Puteolana 1909 che piega l'Oratorio Don Guanella Scampia allo Stadio Comunale Vezzuto-Marasco di Monte di Procida. Successo di misura per i flegrei che salgono in classifica ed agganciano l'Isola di Procida a quota 21 punti. Un weekend da dimenticare per i biancoblù che non riescono a replicare a Vis Frattaminorese e Rione Terra, vincitrici negli anticipi. Il tecnico Fabio Esposito ha così commentato il passo falso dei suoi: "La sconfitta, per come è maturata, è dura da digerire. Sullo 0-0, abbiamo avuto il pallino di gioco e abbiamo controllato il match. Ci siamo persi troppo negli ultimi venti metri, la sfera non è entrata. A dieci minuti dal termine della partita abbiamo avuto la palla per vincere con il calcio di rigore, fallito da Angiolino. Nel recupero, sul calcio di punizione al 96', ci siamo persi mentalmente. Non so come sia entrata, il risultato dice questo e il calcio è così. È stata una beffa. La prestazione c'è stata, ma quando non porti punti a casa è meglio giocare male e vincere. Playoff? Diventa dura per il prosieguo, speriamo di non prendere un contraccolpo psicologico e di andare avanti perché abbiamo fatto un grande campionato". Hurrà prezioso altresì per la Virtus Afragola col punteggio di 2-1 sul Città di Casoria: giallazzurri che si portano a meno sei dalla salvezza diretta, mentre i viola restano terzultimi.