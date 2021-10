Promozione Campania/Girone B - Il San Vitaliano supera e scavalca il Cimitile: Pastore e Basile in gol

Il San Vitaliano fa valere il fattore campo e infligge una dura sconfitta al Cimitile. Il derby partenopeo, valido per il settimo turno del Girone B di Promozione Campania, termina con il risultato di 2-0 per i gialloblù. Una vittoria all'inglese per la compagine locale che passa tra le mura amiche e supera gli avversari con una prestazione netta. Al Campo Sportivo va in scena un confronto che vede i padroni di casa strappare i tre punti agli ospiti e conquistare un successo che vale il sorpasso in classifica. San Vitaliano spinto dalle reti di Pastore e Basile, l'hurrà vale l'uscita dalla griglia playout mentre il Cimitile resta impigliato nella parte bassa. Un punto di differenza in graduatoria tra le due squadre, destinate ad agguantare l'obiettivo salvezza quanto prima. I gialloblù saranno impegnati a Montoro nel prossimo turno di campionato, i granata ospiteranno il Real San Martino.