Promozione Campania/Girone A - Il San Vitaliano crolla in casa, il Castelpoto si impone in esterna

Una giornata da dimenticare per il San Vitaliano. La quinta giornata del Girone B di Promozione Campania si chiude con la vittoria in esterna del Castelpoto che mette in cantiere altri tre punti importanti in ottica classifica. Resta in piena griglia playout la compagine gialloblù superata dal Bellizzi Irpino. Una situazione di graduatoria tutt'altro che entusiasmante, la squadra è ancora in fase di rodaggio e la prestazione odierna è macchiata dalla sconfitta di misura.

Una rete di Romano ha regolato la compagine locale e ha consentito ai sanniti di espugnare il rettangolo verde. Un passo falso che il San Vitaliano deve archiviare quanto prima e proiettarsi ai prossimi impegni con maggiore consapevolezza. Sulla strada dei partenopei c'è la sfida in trasferta contro l'Abellinum nel sesto turno di campionato. Il Castelpoto, in vista dell'impegno in agenda con il Real San Martino, mira alla continuità di risultati.