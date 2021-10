Promozione Campania/Girone C - Lo Sporting Club Ercolanese vince in trasferta e si riprende (per ora) la vetta: Oratorio Don Guanella Scampia ko al Landieri

Riprendere la marcia dopo lo stop dell'ultimo turno: è questo l'obbligo dello Sporting Club Ercolanese. Allo Stadio Landieri va in scena il confronto con l'Oratorio Don Guanella Scampia, reduce dall'hurrà in esterna contro il San Francesco. La sfida, valida per il settimo turno, è vinta dai granata che si affermano con una prestazione maiuscola e con il cinismo nel momento clou. Esce sconfitta la compagine casalinga che resta a quota 10 punti, mentre gli ospiti volano in vetta in attesa delle altre.

Il primo squillo è di Mosca al 4', l'attaccante si libera di un avversario e calcia verso la porta: il muro difensivo si oppone. Al 15' ancora il capocannoniere del girone ci prova con un tiro da lontano respinto da Bruno. Tocca poi a Davide Di Micco provarci con una conclusione a giro che si spegne sul fondo. Al 32' Tufano tenta di sorprendere l'estremo difensore direttamente da calcio piazzato, la traiettoria disegnata non è precisa e si spegne lontano dallo specchio. Dieci minuti più tardi, il capitano arriva al limite e scarica verso la porta: Bruno è attento nella presa. Nelle battute conclusive del primo tempo, Mosca e Daniele Di Micco non riescono a trovare la gioia personale. Al duplice fischio è 0-0 sul manto erboso del Landieri.

La partita si stravolge completamente nel corso della ripresa, i ritmi sono molto più alti e la manovra viaggia a velocità superiore. Grande opportunità per Mosca al 47', il colpo di testa è allontanato da Bruno. Il vantaggio arriva al 51' con Daniele Di Micco che approfitta di un errore del portiere e porta avanti i suoi: terzo gol in campionato per il classe 2003. Il team locale risponde con Chianese, il destro è respinto in angolo da Uliano. I granata restano in dieci al 56' per il doppio giallo per Cefariello. Al 63' Pragliola colpisce la sfera con la mano in area, il direttore di gara assegna il penalty: dagli undici metri va Muro che raddoppia. Cinque giri di cronometro dopo è Ramaglia a spaventare la retroguardia ospite. Al 76' Angiolino chiama Uliano in causa, nel recupero - in contropiede - Mosca cala il tris.

Il tabellino

Oratorio Don Guanella Scampia: Bruno ‘03, Pragliola ‘01, Rippa, Guitto (88’ Del Prete ‘03), Grella, Miraglia, Sabatino (59’ Mattera), Chianese (74’ Vitale), Ramaglia, Buonaurio (66’Cesareo ‘02), Canzano (74’ Angiolino). A disposizione: Monteleone, Protano ‘03, Iovine ‘03, Pellecchia. Allenatore: Fabio Esposito



S.C. Ercolanese: Uliano (92’ Buonanno ‘02), Matrone ‘03 (96’ Vigorito ‘03), Cefariello A., Carbonaro, Di Dato, Tufano, Di Micco Dan. ‘03 (Cefariello F. ‘02), Borrelli P., Mosca, Di Micco Dav. (58’ Muro), Pezzella. A disposizione: Gargiulo, Caccia, Scarpato ‘04, Vigorito ‘03, Formisano ‘02, Borrelli D. Allenatore: Carlo Ignudi



Arbitro: Angela Capezza (Napoli)

Assistenti: Di Domenico (Salerno) – Santonicola (Battipaglia)

Marcatori: 51’ Daniele Di Micco, 64’ rig. Muro, 96’ Mosca (E)

Espulsi: Cefariello A. (E) al 56’ per doppia ammonizione e Angiolino (ODG) all’87’

Ammoniti: Matrone, Cefariello A. (E), Guitto (ODG)