Promozione Campania/Girone B - I risultati e i marcatori dell'undicesima giornata

Undicesima giornata del campionato di Promozione, il Girone B apre il turno con ben cinque appuntamenti di sabato pomeriggio. Sono quattro, invece, le partite riservate alla domenica. Pareggio con gol nella sfida dello Stadio Piccolo tra il Cercola e la Viribus: il risultato al termine della sfida è di 1-1 tra le Foxes e i rossoblù, entrambi a poche lunghezze dalla zona playoff della classifica. Bene il Frattamaggiore che scala posizioni e si porta al secondo posto, in attesa del completamento del programma con le altre sfide in agenda. Il Quartograd passa in vantaggio con Di Rosa, abile a sfruttare un calcio d’angolo e bucare D’Auria con una conclusione al volo. I nerostellati pareggiano alla mezz’ora con Bosson che, favorito da un rimpallo, trafigge l’estremo difensore. Nel secondo tempo, ci pensa un tiro-cross di Costanzo a superare il portiere flegreo in seguito a una parabola ad effetto. Al 68’ gli ospiti restano anche in dieci per l’espulsione di Palumbo.

Dilaga l’Oratorio Don Guanella Scampia dopo sei partite senza vittoria: schiantato il San Vito Positano allo Stadio Landieri. Il primo tempo si chiude con i biancoblù avanti nel punteggio di una sola rete: ci pensa l’esperto Angiolino a sbloccare la contesa. Nel corso della ripresa si scatenano i locali che vanno in gol altre tre volte con Feniello, Pellecchia e Sabatino. Il risultato finale è un netto e sonoro poker. L’Isola di Procida batte il San Sebastiano e si afferma tra le mura amiche: successo all’inglese per i biancorossi che passano nonostante le condizioni meteorologiche. Dopo una frazione iniziale bloccata, la squadra isolana si stappa al 75’ con un tiro a giro di Vanzanella. Il raddoppio porta la firma di 88’ Costagliola, rapido e lesto a sfruttare l’assistenza del primo marcatore.

I risultati e i marcatori

Cercola-Viribus = 1-1

Oratorio Don Guanella Scampia-San Vito Positano = 4-0, Angiolino (ODG), Feniello (ODG), Pellecchia (ODG), Sabatino (ODG)

Isola di Procida-San Sebastiano = 2-0, Vanzanella (P), Costagliola (P)

Frattamaggiore-Quartograd = 2-1, Di Rosa (Q), Bosson (F), Costanzo (F)

Il Punto di Svolta-Virtus Vesuvio Ottaviano domenica 20 novembre ore 11.00

Terzigno-Barano domenica 20 novembre ore 14.30

Agerola-Santa Maria la Carità domenica 20 novembre ore 14.30

Vis Frattaminorese-Sant’Anastasia domenica 20 novembre ore 14.30