Promozione Campania/Girone A - I risultati e i marcatori dell'undicesima giornata

Tre squadre napoletane impegnate di sabato, altre quattro in campo di domenica per due incontri incrociati. L’undicesima giornata del Girone A di Promozione riserva l’impegno in trasferta per la Boys Caivanese che strappa un pareggio sul campo del Cellole. Priva di tanti calciatori, la formazione gialloverde riesce a conquistare un buon punto. Ospiti in vantaggio con la fiammata di D’Angelo poco dopo la mezz’ora di gioco, il pareggio dei padroni di casa arriva con la rete di Palumbo appena quattro giri di cronometro dal gol avversario. Tris della Neapolis in esterna, i grigio-oro si impongono sul manto verde della Polisportiva Puglianello e tengono il passo della capolista Castelvolturno in classifica. Resista l’unica lunghezza di distanza tra le due in vetta, ma i partenopei danno vita a un’altra prova di forza con le marcature di Scippa, autore di una doppietta, e di Marzano. Per i locali c’è da segnalare il guizzo di Sannazzaro. Il Micri passa sul rettangolo da gioco del Vitulazio. De Matteo sblocca il risultato risolvendo un batti e ribatti, gli ospiti premono sull’acceleratore e agguantano il momentaneo pari nel finale di primo tempo su una disattenzione difensiva con Martino, abile a stoppare la sfera e battere Paolella. Nonostante l’uomo in meno per l’espulsione (al 12’, ndr) di Anzalone, i rosanero restano in partita: al 77’, però, Di Giacomo è lesto a concretizzare una mischia in area.

I risultati e i marcatori

Polisportiva Puglianello-Neapolis = 1-3, Sannazzaro (P), Scippa (N), Scippa (N), Marzano (N)

Vitulazio-Micri = 1-2, De Matteo (V), Martino (M), Di Giacomo (M)

Cellole-Boys Caivanese = 1-1, D’Angelo (B), Palumbo (C)

Virtus Afragola-Puteolana domenica 20 novembre ore 10.30

Nuova Napoli Nord-Rione Terra domenica 20 novembre ore 15.30