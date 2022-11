Coppa Campania - I risultati delle partite d'andata del terzo turno

Programma d’andata del terzo turno di Coppa Campania, si entra nella fase clou della competizione dilettantistica. Pareggio per la Nuova Napoli Nord che viene raggiunta dal Vitulazio: Ventre apre le marcature e Polverino raddoppia per i partenopei, Fashanu e De Matteo agguantano un pari fondamentale in vista della sfida di ritorno. Crolla la Neapolis contro la Sessana, i grigioro riescono soltanto a pareggiare momentaneamente ma il punteggio sorride ai gialloblù. Vantaggio ospite allo Stadio Vallefuoco dopo un primo tempo bloccato, è Vingione a mettere nello specchio di testa nella ripresa. Passano cinque giri di cronometro e i padroni di casa trovano l’equilibrio. L’1-2 dei casertani arriva su un gol di Alfano dai venticinque metri. Pareggio anche tra Barano e Sant’Anastasia. Isolani avanti al 5’: combinazione in area, Cantelli colpisce da posizione ravvicinata. Al 68’ punizione di Carotenuto, la sfera sbatte sulla barriera e attiva Borrelli: il 13 rifinisce per Vertola che da due passi fa 1-1.

I risultati

Vitulazio-Nuova Napoli Nord = 2-2

Neapolis-Sessana= 1-2

Barano-Sant’Anastasia = 1-1

Quartograd-Terzigno = 2-0

San Vitaliano-Ottaviano = 1-1