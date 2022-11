Promozione Campania/Girone C - Il San Vitaliano pareggia col Castelpoto, domani Ottaviano-Cimitile

Il San Vitaliano apre l’undicesima giornata del Girone C di Promozione, allo Stadio Comunale si gioca la gara col Castelpoto. La formazione di Di Martino, protagonista anche nell’infrasettimanale con la gara di Coppa Italia, arriva con grande concentrazione alla partita di campionato. Sotto una pioggia battente, i gialloblù affrontano i giallorossi in un testa a testa equilibrato. La partita si sblocca soltanto nel corso del secondo tempo con la sortita offensiva che premia Saggese, autore del vantaggio per i napoletani. Gli ospiti non ci stanno e agganciano il pareggio nelle battute conclusive della gara con Caruso, protagonista del lampo che vale l’1-1. Il San Vitaliano sale a quota quindici lunghezze in classifica e rischia di essere scavalcato dall’Ottaviano: i rossoblù saranno impegnati domani contro il Cimitile, attualmente al secondo posto alle spalle della capolista Apice.

I risultati e i marcatori

San Vitaliano-Castelpoto = 1-1, Saggese (SV), Caruso (C)

Ottaviano-Cimitile domenica 20 novembre ore 14.30