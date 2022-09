Promozione Campania/Girone A - Il rigore di Criscito manda ko la Puteolana 1909: esulta la Boys Caivanese

Una vittoria di misura che consegna la seconda gioia in campionato alla brigata di Dello Margio. La Boys Caivanese supera la Puteolana 1909 nel confronto odierno disputato a Cardito: un rigore di Criscito stende la truppa flegrea che resta all'ultimo posto assieme alla Virtus Goti a quota zero punti. Sale a sei lunghezze la compagine gialloverde che aggancia la Neapolis (con una gara in meno, ndr) e il Micri.

Su un campo reso pesante dalla pioggia abbattutasi questa mattina, la formazione di casa si impone nonostante qualche difficoltà. Non brillante la prova dei locali che controllano la partita per lunghi tratti, ma non riescono ad impegnare severamente l'estremo difensore avversario. Match di contenimento per il team granata, intenzionato a strappare punti per muovere la classifica. Primo tempo che scivola via senza grosse emozioni. Al 38' errore in uscita di Golino, Sanguinetti calcia da posizione defilata ma la traiettoria si stampa sulla traversa. Risponde Criscito con un tiro dalla distanza che sfiora il legno della porta difesa da Fortunato. Al 57' Fucito mette in ginocchio la retroguardia, Esposito G. commette fallo in piena area: l'arbitro assegna la massima punizione. Dagli undici metri va Criscito che spiazza il portiere e porta avanti i suoi. Al 67' Esposito T. si presenta davanti a Buonocore: provvidenziale il portiere di casa a salvare il risultato. Non accade più nulla, si chiude 1-0 il match di Cardito.

Il tabellino

Boys Caivanese: Buonocore, Coppola (56' Silvestre), Criscito, D'Angelo, Cerchia, Golino, Puca (72' Sanseverino), Centanni (82' Di Micco), Desiato (91' Capasso), Fucito, Torinelli (65' Laurenza). A disposizione: Paparo, Iorio, Soviero, Ranucci. Allenatore: Dello Margio

Puteolana 1909: Fortunato, Squino, Vano, Sabatino, Aldorisio, Esposito G., Sanguineti, Franco (87' Bruno), Esposito C. (69' D'Alterio), Esposito T., Di Costanzo (13' Asaho - 56' Avena). A disposizione: Barretta, Pezzella, Fusco, Conte

Arbitro: Luca Cutolo di Napoli

Marcatori: 57' rig. Criscito (BC)

Ammoniti: Golino (BC), Franco, Esposito G., Avena, Aldorisio (P)