Promozione Campania/Girone B - Uragano Barano, San Vito Positano spazzato via: sei reti per la squadra di Mennella

Dimenticare la sconfitta a tavolino contro l'Oratorio Don Guanella e ripartire dal successo esterno sul Cercola targato Invernini. Davanti c'è una squadra in evidente difficoltà e reduce da un avvio di stagione complicato. Allo Stadio Don Luigi di Iorio si gioca Barano-San Vito Positano.

Sprint all'avvio per i bianconeri che passano in vantaggio al 5' con Saurino, abile a spingere in rete un traversone di Cantelli. Al 10' è già raddoppio isolano con D'Antonio, ancora su assistenza di Cantelli. Al quarto d'ora, è D'Ambrosio a sfiorare il gol con un tiro che sorvola la traversa. Nella parte centrale della frazione, dopo gli errori di misura di Trofa e D'Antonio, è lo stesso Cantelli a firmare il tris con un bolide da fuori. Nella ripresa, Di Meglio sigla il poker al 51' su passaggio di D'Antonio. Al 55' Trofa viene abbattuto da Palumbo, il direttore di gara assegna la massima punizione: Conte si fa neutralizzare due volte dall'estremo difensore. Al 66' Di Meglio mette a segno la marcatura che vale la manita, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. È soltanto all'81' che si materializza il quinto gol con Sorbo. Passano tre minuti e quest'ultimo fa anche il 6-0 su imbucata di Di Iorio.

Il tabellino

Barano: Castaldi, Fiorentino, De Luise (81' Di Iorio), Saurino, Annunziata, De Simone, D’Antonio (81' Fondicelli), Conte, Di Meglio (53' Formisano), Cantelli (64' Sorbo), Trofa (64' Sorrentino). A disposizione: Di Costanzo, Mattera, Patalano, Trani. Allenatore: Ciro Mennella

San Vito Positano: Palumbo, Martone, Conforto, Esposito (81' Penna), Bocchetti, Gargiulo, Raia (83' Mazzacano), Agrillo, Fortunato (46' Pagliuca), D’Ambrosio (46' Ferrara - 72' De Martino). A disposizione: Rho, Patriota, Perna, Calabrese. Allenatore: Michele Califano

Arbitro: Minieri di Ercolano

Marcatori: 5' Saurino (B), 10' D'Antonio (B), 37' Cantelli (B), 51' Di Meglio (B), 81' Sorbo (B), 84' Sorbo (B)

Ammoniti: De Simone (B), Palumbo, Gargiulo, Califano (S)