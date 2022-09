Promozione Campania/Girone B - Successi pesanti per Viribus e Agerola, Quartograd rallentato dal San Sebastiano

Terza giornata del Girone B di Promozione, gran parte del programma è andato in scena questo pomeriggio. Oltre alle vittorie di Virtus Vesuvio Ottaviano e Barano, rispettivamente contro Sant'Anastasia e San Vito Positano, si sono giocate altre gare.

Un avvio di stagione da rimuovere completamente per l'Oratorio Don Guanella Scampia che crolla ancora. Questa volta è l'Agerola al Comunale ad imporsi. Vittoria di misura per la formazione di Nardo che, tuttavia, deve fare i conti con una compagine guanelliana mai doma. Il primo tempo si chiude col botta e risposta tra Marino e Feniello. È il sigillo di Pelagione nel secondo tempo a determinare il 2-1 finale. Nessun vincitore, invece, nel confronto tra Isola di Procida e Punto di Svolta. Le due squadre, chiamate a raggiungere quanto prima l'obiettivo salvezza, non vanno oltre l'1-1: Quirino in gol per i biancorossi, Iorio per gli ospiti.

Spettacolare pareggio nella contesa dello Stadio Capasso. Il San Sebastiano, con l'intenzione di tagliare il traguardo della permanenza nella categoria, rallenta la corsa del Quartograd, costruito per recitare un ruolo importante nella competizione. È 2-2 al triplice fischio: per i vesuviani in gol Selva e Alterio, mentre i flegrei gonfiano la rete con Duca e Shassah. Pesantissimo successo, di misura e di consistenza, della Viribus sul manto verde della Vis Frattaminorese: una finalizzazione di Carnicelli fa volare i rossoblù in vetta assieme al Santa Maria la Carità.