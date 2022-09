Promozione Campania/Girone B - Il Santa Maria la Carità regola il Cercola e vola in testa alla classifica

Il Santa Maria la Carità non si ferma più, terza vittoria consecutiva per la brigata di Durazzo. Allo Stadio Comunale anche un avversario temibile e insidioso come il Cercola è regolato da Inserra e compagni. Dopo le convincenti vittorie contro Frattamaggiore e Oratorio Don Guanella Scampia, i rossazzurri superano altresì la truppa rossoblù. Ancora due gol messi a segno, in una parte centrale di gara totalmente dominata in zona offensiva. Prima Farriciello nel finale di tempo, precisamente al 40', e poi Ruocco al 68' regalano il successo e la vetta della classifica alle Aquile. Nove punti assieme alla Viribus, col Cercola che resta a quota tre lunghezze e con la seconda sconfitta rimediata.

Il tabellino

Santa Maria la Carità: Inserra, Ruocco G. (91’ Fortunato) D’Oriano, Gargiulo (83’ Russo), De Caro, Marasco (87’ Lombardo), Blasio (70’ Vollero), Apuzzo, Formisano (70’ De Simone N.), Talia, Farriciello

Cercola: Loffredo, Cretella, Riverso (70’ Ciotola), Rivetti, Giacco (58’ Gisonni), Crispino, Soligno (88’ Russo), D’Agostino, Buonocore, Corace (88’ Napolitano), Vitale (88’ Reale)

Arbitro: Antimo Compagnone di Frattamaggiore

Marcatori: 40' Farriciello, 68' Ruocco G.

Ammoniti: Blasio, Formisano, Talia, Vollero (SMC), Giacco, Corace, Cretella, Riverso, Vitale (C)