Meret, Caprile e Gollini: quale sarà il futuro della porta del Napoli?

Una poltrona per tre. E' questa la sintesi più esaustiva della situazione per la porta del Napoli in vista della prossima stagione. Sono tre, infatti, gli estremi difensori che nei prossimi tre mesi si giocheranno con ogni probabilità il ruolo di titolare azzurro per il 2024/2025.

Si parte da Alex Meret, il portiere del terzo scudetto, al rientro dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box per alcune settimane. Il nazionale azzurro ha un contratto in scadenza, che il sodalizio partenopeo può rinnovare unilateralmente, mediante un'opzione, per una ulteriore stagione.

Chi ha ricoperto il ruolo da titolare nell'ultimo mese e mezzo nel Napoli, fornendo una serie di buone prove e mostrando grande affidabilità, è Pierluigi Gollini. Il classe 1995 è in prestito dall'Atalanta, ma la società azzurra ha il diritto di riscatto in suo favore che potrà esercitare al termine della stagione.

Sullo sfondo, poi, c'è Elia Caprile, acquistato dal Napoli nell'estate 2023 dal Bari, e trasferito in prestito all'Empoli dove, dopo un brutto infortunio a inizio stagione, ha ritrovato la titolarità e si sta mettendo in mostra.

Decisivi, dunque, potrebbero rivelarsi queste ultime 15 partite del rush finale di campionato per indirizzare le scelte di mercato del club partenopeo e le possibili gerarchie in vista del prossimo anno.