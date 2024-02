Un calciatore del Napoli parteciperà alle Olimpiadi di Parigi: intanto 5 club pensano a lui per la prossima stagione

Coli Saco sarà impegnato alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 con il Mali under 23. Una splendida vetrina per il centrocampista di proprietà del Napoli, attualmente in prestito all'Ancona.

Dopo aver disputato i due ritiri estivi con gli azzurri, il classe 2002 si è trasferito alla fine del mercato estivo nelle Marche, in Serie C, dove ha disputato sin qui 21 partite in campionato impreziosite da 3 gol e un assist.

L'ex Milan sta attirando le attenzioni di alcuni club in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce Africafoot, infatti, Sampdoria, Palermo, Como, Sion e Servette sarebbero sulle sue tracce.

Saco ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2025.