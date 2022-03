Portici - Ecco quando si recupererà la sfida col San Luca

Il Portici è pronto a ritornare a calcare il rettangolo verde dopo il pareggio ottenuto contro il Santa Maria Cilento. La formazione di Savio Sarnataro, in lotta per archiviare il capitolo salvezza e dedicarsi al rush finale con maggiore tranquillità, si prepara alla delicata trasferta sul campo del Lamezia Terme. Il prossimo appuntamento del Girone I di Serie D, valido per la ventinovesima giornata della competizione, sarà sull'ostico terreno dello Stadio Guido D'Ippolito: davanti ci sarà la quarta della classe impegnata nella bagarre per quanto concerne l'alta classifica. Nel frattempo, il team partenopeo conosce il destino di una sfida rimasta in sospeso. Trattasi del confronto col San Luca, in programma lo scorso 16 febbraio e rinviato a causa del dilagare del Covid. Il testa a testa tra le due formazioni è stato posticipato al 6 aprile alle ore 15.00, di seguito la nota della società: "San Luca-Portici, originariamente in programma il 16 Febbraio 2022, rinviata a causa della positività al covid di alcuni componenti del gruppo squadra del Portici sarà recuperata il 6 Aprile 2022 con calcio d'inizio ore 15:00".