Serie D/Girone I - La magia di Gabionetta risponde a Silvestre: Portici-Santa Maria è 1-1

Recupero della diciottesima giornata del Girone I di Serie D. Allo Stadio San Ciro va in scena l'incontro tra il Portici di mister Savio Sarnataro e la Polisportiva Santa Maria di Angelo Nicoletti. Entrambe le formazioni, reduci da due sconfitte consecutive, hanno intenzione di acquisire il bottino pieno per blindare la salvezza e proiettarsi nella zona sinistra della graduatoria.

Non si va oltre il pareggio sul rettangolo verde partenopeo. La cronaca si apre col lampo di Filogamo al 12': l'attaccante si inserisce tra due difensori e colpisce di testa su traversone di Marino: pallone sul fondo. Al 22' conclusione di Maio all'interno dell'area di rigore, la traiettoria si spegne sul fondo. Al 31' punizione al limite calciata dallo stesso Maio, parabola che sfiora il palo e termina distante dallo specchio. Al 35' risposta dei padroni di casa col destro di Carotenuto che non impegna Grieco. Sul finale di frazione, l'estremo difensore ospite deve opporsi a Filogamo e Manfrellotti viene espulso per somma di amminizioni. Al 46' ancora pericolosi i locali con Silvestre, il tentativo al volo dalla distanza è deviata da Grieco. All'intervallo è 0-0 al San Ciro. La ripresa si inaugura col vantaggio del Portici con l'incornata di Silvestre su calcio piazzato di Castagna al 52'. Nella parte centrale del secondo tempo succede poco. A cinque minuti dalla fine, il team di Sarnataro resta in nove per il doppio giallo a Calvanese. Sulla palla inattiva guadagnata, Gabionetta si presenta e batte Zizzania per l'1-1 definitivo.

Il tabellino

Portici (4-4-2): Zizzania; Silvestre, Riccio, Calvanese, Marino; Castagna, Carotenuto, Maranzino, Scala (94' Piccolo); Filogamo, Manfrellotti. A disposizione: Schaeper, Cirillo, Stallone, Pisani, Guida, Lauro, Parisi, Amato. Allenatore: Salvatore Sarnataro

Polisportiva Santa Maria (4-3-3): Grieco; Todisco (65' Oviszach), Campanella (92' Romano), Gargiulo, Konios; Maio (76' Tandara), Simonetti, Coulibaly; De Mattia, Maggio, Cunzi (60' Gabionetta). A disposizione: Stagkos, Romanelli, Masullo, Katsioulas, Sare. Allenatore: Angelo Nicoletti

Arbitro: Stefano Moretti di Como (Raccanello-Serra)

Marcatori: 52' Silvestre (P), 86' Gabionetta (SM)

Ammoniti: Filogamo, Silvestre, Todisco, Coulibaly

Espulsi: 42’ Manfrellotti (P) e 85' Calvanese (P) per doppia ammonizione