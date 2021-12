Palmese, il primato nel Girone A non ferma le ambizioni societarie: due colpi in entrata per i rossoneri

Otto vittorie, due pareggi e una sconfitta. È il rendimento della Palmese in campionato. La formazione rossonera, prima nel Girone A di Eccellenza con un margine di quattro punti sull'inseguitrice Virtus Avellino, si proietta ai prossimi impegni con abnegazione e attenzione. L'obiettivo della compagine partenopea è quello di chiudere il girone d'andata con un bottino utile che consenta di blindare la vetta della classifica. Già il prossimo impegno sul rettangolo verde del Pomigliano rappresenta un altro banco di prova importante.

Nel contempo, il sodalizio sta lavorando affinchè mister Mario Pietropinto possa contare su un organico di assoluta caratura. Di conseguenza, la dirigenza - con un comunicato dell'ultima ora - ha ufficializzato due nuovi acquisti. Il giovane attaccante Alberto Cirelli e il roccioso nonchè esperto centrocampista Marco Conte sono stati ingaggiati dal club: "Alberto Cirelli e Marco Conte sono, ufficialmente, due nuovi calciatori della U.S. Palmese 1914".

Il primo, nonostante la carta d'identità, ha collezionato un buona esperienza nello scenario laziale e in passato ha vestito le maglie di due squadre campane: "Cirelli, classe 1997, attaccante proveniente dal Città Monte San Giovanni Campano (FR), Eccellenza laziale. Trascorsi con Pianura e Casoria". Il secondo, invece, ha un curriculum di tutto rispetto per la categoria: "Conte, classe 1988, centrocampista, proveniente dal Cassino. Moltissima serie D nel suo palmares e la vittoria del campionato di Eccellenza con l'Afragolese due anni fa. Giugliano, Picerno, Ercolanese e Puteolana nei suoi trascorsi calcistici. Nel campionato 2012/2013 ha militato nelle fila del Torrecuso, campionato di Eccellenza, ed alla seconda giornata di campionato ci fece gol contro nella partita che ci vide soccombere per 3 a 0".