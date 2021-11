Coppa Italia Eccellenza - Palmese ko al Comunale di Ottaviano: tris Scafatese al primo atto

La Coppa Italia di Eccellenza entra nella fase clou, il programma odierno riserva le sfide valide per l'andata dei quarti di finale. Allo Stadio Comunale di Ottaviano va in scena il confronto tra la Palmese e la Scafatese. I rossoneri di Mario Pietropinto, in vetta alla classifica del Girone A e reduci dal successo in esterna con la Vis Ariano Accadia, affrontano i gialloblù di Severo De Felice, in salute dopo la vittoria di misura sul Costa D'Amalfi.

I primi affondi sono ad opera della formazione ospite che si affaccia in zona offensiva con il tentativo di Gambardella. Risponde Cozzolino per la compagine locale, la conclusione trova la risposta di Cappuccio. Al 10' Gambardella inventa e Malafronte sigla, vantaggio per il team salernitano all'azione più importante. Passano due minuti e Cozzolino, tra i più vivaci, prova a mettere in difficoltà il reparto arretrato con un tiro disinnescato dall'estremo difensore. Al 21' Befi entra in partita con una giocata larga, ma al 22' arriva la doccia fredda con il raddoppio di Simonetti. La Palmese fatica a reagire e la Scafatese crea ulteriori insidie dalle parti di Stasi con Granata, Malafronte e De Sio: il portiere si oppone.

L'avvio della ripresa è ancora di marca gialloblù con il legno che respinge la botta di De Sio e strozza la gioia del tris. Al 52' sale in cattedra Ricci con un guizzo che vale la rete che riporta i rossoneri nel match. I partenopei tengono alto il baricentro e cercano di ristabilire la parità con le conclusione di Barberisi al 60' e Laringe cinque giri di cronometro più tardi. Al 68' l'acuto di De Sio si concretizza e porta a due le lunghezze di distanza nel risultato. Succede poco o nulla nelle battute conclusive del secondo tempo, al triplice fischio è 1-3 per gli ospiti al Comunale di Ottaviano. La Scafatese si prende il primo atto dei quarti di finale e si spiana la strada verso la semifinale. Alla Palmese servirà un'impresa nella sfida di ritorno.