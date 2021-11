Eccellenza Campania/Girone A - Palmese all'inglese al Comunale di Ottaviano: Fusco e Cozzolino regolano il Saviano

È un raggruppamento dove l'equilibrio regna sovrano. L'undicesima giornata del Girone A di Eccellenza riserva il confronto tra la prima della classe rappresentata dalla Palmese e il Saviano, appena sette lunghezze sotto ma col rischio di essere agganciato dalla fascia playout. Allo Stadio Comunale di Ottaviano va in scena il testa a testa tra due squadre alla ricerca di punti per gli obiettivi stagionali.

È una partita condizionata dallo stato del terreno di gioco dopo le precipitazioni delle ultime ore. Il manto erboso tiene, eppure lo spettacolo fatica a palesarsi e si gioca prevalentemente sui calci piazzati. Al 5' Guarro cerca la porta direttamente da punizione, Allocca replica con l'intervento. Al 25', su un disimpegno errato degli ospiti, la brigata locale sblocca il risultato. Befi ne approfitta, conquista la sfera e serve col rasoterra Fusco che si fa trovare pronto all'appuntamento e regala il vantaggio alla Palmese. Il punteggio di 1-0 persiste fino alla chiusura della frazione.

Approccio migliore ancora per la compagine di casa ad avvio ripresa. Al 50' Befi innesca la manovra per Barbarisi che scarica il tiro verso la porta: una deviazione fa terminare la sfera in angolo. La replica del Saviano si materializza al 57' con Bracale, buona guardia di Munao. Passano due giri di lancette e tocca ad Orefice spaventare con un tentativo impreciso. Al 63', nel momento migliore dei neroverdi, i rossoneri raddoppiano. Cozzolino, direttamente da palla inattiva, libera una parabola velenosa e timbra il 2-0 alle spalle di Allocca. L'ultimo affondo della contesa è di Orefice, Munao si oppone.

Ottava vittoria in campionato per la Palmese, decimo risultato utile nel Girone A per il gruppo di Mario Pietropinto che rafforza la leadership in classifica. Il Saviano crolla in trasferta, scivola in griglia playout ma la classifica è raccolta e l'impresa di uscire dall'intricata situazione non è ardua.