Eccellenza Campania/Girone A - Tracollo della Palmese: Audax Cervinara corsara ad Ottaviano

Ci si aspettava l'allungo in classifica, si finisce per essere quasi agganciati. La Palmese crolla dopo otto risultati utili consecutivi. Si ferma l'imbattibilità dei rossoneri, sempre primi in classifica, che cadono al Comunale di Ottaviano nella sfida con l'ottimo Audax Cervinara. Gli irpini, con la vittoria odierna, si piazzano al secondo posto in graduatoria e alle spalle della capolista di una sola lunghezza.

Ospiti più aggressivi ad avvio sfida, Russolillo controlla e calcia: Munao abbassa la saracinesca al 4'. Quattro giri di cronometro dopo, la formazione biancazzurra protesta per un possibile penalty. Guadagni viene steso in piena area, il direttore di gara lascia proseguire. I partenopei provano ad incidere con i traversoni da una parte e dall'altra senza successo. Al 23' un destro di Guadagni termina alto sopra la traversa. Replica al 35' Befi direttamente da calcio piazzato, la sfera termina sul fondo. Al 44', poco prima della fine del primo tempo, Petrone libera un destro da punizione dal limite e infila Munao sul suo palo.

La ripresa si apre con una buona opportunità per l'autore del gol che si coordina al volo su un cross proveniente dalla destra: la traiettoria è larga. Tenta anche Coquin con un destro ad incrociare che trova le mani dell'estremo difensore in presa bassa. Al 59' Guarro si incarica della battuta di una punizione, l'esecuzione si spegne di pochissimo sul fondo. Al 66' l'Audax Cervinara raddoppia: traversone di Russolillo e colpo di testa vincente di De Marco. La Palmese accorcia con Cozzolino, ma l'undici locale non riesce ad indirizzare la partita verso un punteggio favorevole. Al triplice fischio è vittoria per gli irpini che si avvicinano ai rossoneri in classifica.