Osimhen e il suo futuro, presto un incontro alla FilmAuro?

Nei prossimi giorni potrebbe avvenire a Roma, nella sede della FilmAuro, un vertice per delineare il futuro di Victor Osimhen. È l'edizione odierna del Mattino a darne notizia, questo proprio quando il bomber nigeriano è tornato ad essere decisivo, con un bellissimo gol di testa che ieri ha dato il via alla rimonta contro il Monza.

Il futuro di Osimhen dovrebbe essere lontano da Napoli, ma questa non è più una sorpresa. La stessa clausola da 130 milioni di euro fissata al momento del (ricco) rinnovo contrattuale ha reso evidenti quali sono le volontà delle parti. Il punto è capire però se i club interessati al giocatore (Psg o Chelsea su tutti) sono disposti a versare la clausola come fece la Juventus per Higuain oppure sarà necessario iniziare una trattativa.

Il finale di stagione è importante: nelle ultime 7 partite Osimhen non soltanto darà il massimo per portare gli azzurri in Europa, ma è chiamato anche a fare di tutto per aprire un'asta sul suo cartellino.