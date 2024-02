De Laurentiis: "Non posso fermare Osimhen, ma ha una clausola rescissoria molto alta"

"Osimhen è un grandissimo giocatore, ma si sa: Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che si sono innamorati e ci sono rimasti come Hamsik per 11 anni. O come altri per otto anni. E ce ne sono altri che sono attratti dal Real Madrid, dal PSG, dall'Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Quindi non puoi fermarli, soprattutto quando hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati. Osimhen ha una clausola rescissoria. È una cifra molto alta". Così Aurelio De Laurentiis si è espresso intervenendo al Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times e in corso di svolgimento a Londra.

"Chissà chi partirà? Vedremo. I soldi sono l'ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti come abbiamo fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Sono solo problemi sentimentali. Quando vedi un giocatore andare via e' come un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque", le parole del presidente del Napoli riportate da Sportmediaset.

Il Mondiale per club

"Mi spiace per la Juventus, che sono stati puniti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".

L'economia del calcio

"Il calcio è malato, perché l’economia del calcio è malata. Campionati e squadre non sono in grado di competere dal punto di vista finanziario. In questo modo, i campionati non sono produttivi abbastanza. Ogni volta che, ad esempio, la UEFA dice: ora in Champions League stanziamo 2,4 miliardi di euro, in Europa League più di 500 milioni di euro e in Conference League più di 238 milioni di euro, io lo capisco. Ma se tutte le squadre sono indebitate questo vuol dire che questa somma di denaro non è sufficiente. Non è questo un calcio sostenibile. Non solo non è sostenibile, ma giochiamo anche tante gare. Quindi, quando questo accade, è come se buttassi tutto all’aria. Finisci per non attrarre più il pubblico", le parole del patron azzurro riportate da "Calcio e Finanza".