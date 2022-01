Nola, De Stefano può contare su un nuovo elemento in attacco

Un classe 1999 agli ordini di mister Antonio De Stefano. Un blitz del Nola sul mercato porta Ciro Coratella alla corte dell'allenatore. Il giovane attaccante, originario di Napoli, è reduce dalla prima parte di stagione col Picerno dove ha collezionato dodici presenze condite da una rete. Cresciuto nelle giovanili dell'Ischia e del Bari, il centravanti - con abilità a muoversi anche sul lato destro del campo - ha inanellato esperienze importanti oltre a quella in Serie C: Coratella, infatti, ha vestito le casacche di Portici e Nuova Florida.

Con un annuncio ufficiale, i bianconeri hanno accolto la nuova leva: “Colpo Nola. Arriva l’attaccante Ciro Coratella, classe 1999. Reduce dalle esperienze col Picerno in C e con il Nuova Florida in D, Coratella torna in Campania a suon di goal. Giovane, determinato, corteggiato da vari club, Ciro ha scelto Nola e il Nola. Per il DS Fabozzo, Coratella è il profilo giusto, una freccia importante nell’arco di mister De Stefano. Benvenuto Ciro, onora la maglia”.