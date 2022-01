Giugliano, nuovo arrivo per Ferraro a centrocampo

Una nuova leva in mediana, un volto in più nel variegato centrocampo del Giugliano. I Tigrotti si muovono sul mercato e fanno registrare un acquisto in mediana. Si tratta di Manuel Zanon, classe 2002, nativo di Torino e cresciuto con la maglia della Viterbese. Proprio sul suolo laziale, il diciannovenne ha trascorso tutta la trafila delle giovanili fino ad affacciarsi alla Prima Squadra. Con la divisa dei grandi, il centrale è riuscito a mettersi in evidenza soltanto per 26' nella sfida persa dai gialloblù contro la Pistoiese in trasferta. Giovanni Ferraro potrà contare su un nuovo elemento che darà un'altra alternativa allo staff nella zona nevralgica del campo. Questo l'annuncio dei campani: "Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare a tutti gli organi di informazione e ai propri tifosi, di aver acquistato il diritto delle prestazioni sportive del centrocampista, classe 2002, Manuel Zanon. Il calciatore nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Viterbese, Serie C Girone B. Il club porge il più caloroso benvenuto a Manuel, con la speranza e l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati".