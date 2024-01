Napoli, arrivano buone notizie per Mazzarri in vista della finale di Supercoppa contro l'Inter

Arrivano buone notizie dal campo per Walter Mazzarri a Riad, dove lunedì sera il Napoli contenderà all'Inter la Supercoppa Italiana.

Cajuste e Mazzocchi, costretti a lasciare il campo anzitempo nel corso della ripresa della semifinale contro la Fiorentina, hanno lavorato entrambi in gruppo e saranno, dunque, a disposizione per il match contro i nerazzurri.

Personalizzato in campo, invece, per Diego Demme. Primo giorno di allenamento per il neo acquisto Traorè, che ha svolto lavoro personalizzato in campo.