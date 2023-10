Portò al Napoli Careca e Alemao: addio allo storico agente

Si è spento Antonio Rosellini, decano degli agenti Fifa a 89 anni. Il decesso è avvenuto in Brasile, dove aveva scelto di vivere. Era legato a tanti campioni giunti in Italia nel mondo del calcio dalla riapertura delle frontiere negli anni ottanta.

Tra questi l'indimenticabile attaccante brasiliano del Napoli Antonio Careca, il centrocampista del secondo Scudetto azzurro Alemao e Falcao della Roma.

"Alemao lo avevo proposto a Cataldo del Lecce per quattro centesimi, non lo prese, lo vendetti in Spagna per dieci volte tanto e poi ancora di più in Italia" raccontò Rosellini in una intervista.