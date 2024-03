Kvara gioie e dolori: l'azzurro si fa male in nazionale, ma entra nella storia con la Georgia

Gioie e dolori per Khvicha Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli è stato costretto ad uscire per infortunio nel corso dei supplementari di Georgia-Grecia, spareggio valido per la qualificazione a Euro 2024 giocato a Tbilisi.

L'azzurro ha abbandonato il campo per un problema muscolare, toccandosi l'inguine. La preoccupazione per il fastidio fisico, però, è stata mitigata a fine partita con la grande gioia per l'esito dell'incontro.

La sua nazionale, infatti, ha battuto gli ellenici ai calci di rigore, conquistando per la prima volta nella storia il diritto a disputare i campionati europei.