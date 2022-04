Koulibaly: "Felice che in giro per il mondo mi chiamino 'napoletano'. Mi farebbe piacere avere la cittadinanza"

"Mancano otto partite, sappiamo che saranno otto finali e saremo concentrati fino alla fine per vincere questo scudetto. Abbiamo un sogno: regalare qualcosa di importante a questa grande città. Spero che anche i tifosi ci siano vicino fino alla fine, abbiamo bisogno di loro". Così Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista del rush finale di campionato dopo la sosta per le nazionali.

Il match con l'Atalanta

"Contro l’Atalanta dobbiamo fare la partita giusta, contro loro abbiamo sempre sofferto. Ci mancheranno tanti giocatori, ma noi non abbiamo scuse, la rosa è di grande livello. Senza Amir, Victor e Giovanni faremo di tutto per vincere. Il vero obiettivo a Bergamo è non prendere gol e questo non succede da tanto tempo".

L'amore per la città

"Ci tengo tanto alla città ed alla gente e mi farebbe piacere avere la cittadinanza napoletana. Tutti sanno quanto ci tengo a Napoli. Quando vado in giro con la mia Nazionale mi chiamano “il napoletano” e questa cosa mi fa enormemente piacere".

Mertens

"Dries ci tiene troppo alla città ed alla gente di Napoli. Nessuno deve preoccuparsi di lui: è il nostro attaccante, è il nostro Ciro, spero che farà gol perché è fortissimo. Adesso tocca a lui, sa cosa fare. Il primo a sapere come esultare è lui e mi aspetto qualcosa di bello".

Spalletti

"Ho un bellissimo rapporto. Non ho mai avuto mai nessun problema con nessun allenatore, da lui ho imparato tante cose. Gli voglio molto bene, mi ha mandato un messaggio appena mi sono qualificato con il Senegal e mi ha detto che mi aspettava per fare grandi cose qui".