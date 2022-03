Napoli, Koulibaly e Zielinski volano ai Mondiali: niente Qatar per Osimhen ed Elmas

Gioie e dolori per i calciatori del Napoli impegnati con le proprie nazionali. Sorridono Koulibaly e Zielinski, delusione per Osimhen ed Elmas.

Il difensore azzurro, pur sbagliando il proprio calcio di rigore, si è qualificato ai mondiali in Qatar con il suo Senegal, battendo ai rigori l'Egitto per 4-1.

Serata speciale anche per il centrocampista polacco, in gol nel 2-0 contro la Svezia che è valso alla sua nazionale il biglietto per la rassegna iridata autunnale.

Non ci saranno, invece, ai campionati del Mondo Victor Osimhen ed Elijf Elmas: la Nigeria e la Macedonia del nord, infatti, hanno perso i rispettivi spareggi contro Ghana e Portogallo.