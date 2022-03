Don Balon: "Il Barcellona pronto ad offrire uno scambio al Napoli per Koulibaly"

Kalidou Koulibaly potrebbe rappresentare un obiettivo concreto per rinforzare la difesa del Barcellona nella prossima stagione. Il centrale franco-senegalese sarebbe nel mirino del club blaugrana per consegnare a Xavi un pezzo da 90 anche nel reparto arretrato.

Secondo quanto riferisce dalla Spagna "Don Balon" la società catalana, in considerazione anche del fatto che il contratto di Koulibaly con il Napoli, in scadenza nel 2023, non è ancora stato rinnovato, sarebbe pronta ad offrire una contropartita tecnica agli azzurri.

Si tratta dell'olandese Memphis Depay, che dopo i numerosi arrivi in attacco degli ultimi mesi, è destinato a trovare meno spazio in futuro. Il 28enne, ex Psv, Manchester United e Lione, ha comunque messo a segno 10 gol in 20 presenze sin qui nella Liga.