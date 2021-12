Juve Stabia attesa dall'esame Potenza. Sottili: "Bisogna avere equilibrio e consapevolezza. Tre calciatori assenti, uno da valutare"

Serie C Girone C

Il passo falso di Pagani deve essere messo alle spalle. È un diktat chiaro e forte da parte di Stefano Sottili per la sua Juve Stabia. I gialloblè, dopo la sconfitta nel derby contro la Paganese, saranno chiamati al banco di prova Potenza allo Stadio Romeo Menti di Castellammare. Il tecnico delle Vespe è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato dell'approccio tutt'altro che positivo all'ultimo match, complici anche le condizioni del manto erboso del Marcello Torre: "Il rammarico più grande è stato l'adattamento alla gara perché, oltre al risultato, di brutto ci sono stati i primi quindici minuti. Continuavamo a voler provare a giocare dove ciò non era possibile. Questo ha penalizzato la squadra per le nostre caratteristiche, ma bisogna avere la capacità di adattarsi. È stata più brava la Paganese. Eravamo riusciti a superare indenni il momento più complicato, quando abbiamo alzato il baricentro si sono concretizzati due gol evitabilissimi. Bisogna avere equilibrio e consapevolezza di ciò che abbiamo fatto. Se prendiamo in riferimento soltanto il risultato, non capiremo mai cosa è stato fatto bene e cosa c’è invece da migliorare".

Sottili ha ribadito gli aspetti che non hanno entusiasmato e sui fattori positivi del derby: "L’atteggiamento si ricollega all’approccio, il sapere che vai ad affrontare una gara di un certo tipo su un campo in condizioni non ottimali. Durante la settimana avevamo lavorato sulle seconde palle, non ci siamo adattati e questo vuol dire che non eravamo preparati. Ciò che mi è piaciuto è che siamo arrivati fino al novantesimo senza avere problemi fisici, vuol dire che la squadra sta crescendo fisicamente. È una squadra che, fuori casa o in casa, riesce a creare sempre occasioni importanti. Lavoro settimanale? Il carico non è stato assolutamente aumentato, abbiamo sicuramente lavorato in maniera diversa".

Infine, una battuta sul Potenza, prossimo avversario in campionato e sui singoli che non faranno parte della brigata gialloblè per infortuni: "Il Potenza si è battuto a Catania, ha limitato la fase offensiva degli avversari. Sono abituati a giocare su una superficie come la nostra, troveremo una squadra rapida. Qualora limitassero le nostre giocate, dovremo avere la capacità di non forzare. Vogliamo un percorso continuativo e restano tre partite prima della pausa natalizia. Dovremo essere bravi a raccogliere più punti possibili. Indisponibili? Schiavi, Squizzato e Lipari. Ci sarebbe un’altra situazione di un giocatore con problemi fisici, ma è ancora da valutare